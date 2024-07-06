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«Больно так прощаться». Мусиала обратился к фанатам сборной Германии после вылета с Евро

«Больно так прощаться». Мусиала обратился к фанатам сборной Германии после вылета с Евро
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Атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала обратился к болельщикам национальной команды после вылета бундестим с домашнего для неё Евро-2024. Напомним, на стадии 1/4 финала немцы уступили Испании со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Невероятно больно так расставаться. Мы сделали всё возможное и благодарны вам [болельщикам] за вашу огромную поддержку. Спасибо за вашу сенсационную поддержку на протяжении всего турнира. Я надеюсь, что мы смогли вернуть вам хоть что-то! Мы встанем и вернёмся сильнее!» — написал Мусиала в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч Испания — Германия проходил на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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