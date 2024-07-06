Криштиану Роналду чаще всех попадал в офсайд на Евро-2024

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду чаще всех попадал во «вне игры» на Евро-2024. Звёздный форвард оказывался в офсайде восемь раз.

Второе место по офсайдам на данный момент делят немец Никлас Фюллькруг (Германия), Андраж Шпорар (Словения) и Барнабаш Варга (Венгрия) – по четыре.

Вчера, 5 июля, в матче 1/4 финала Евро-2024 португальцы проиграли Франции (0:0, 3:5 пен.). Роналду провёл весь матч. На текущем ЧЕ Криштиану не смог забить ни одного гола.

Напомним, Роналду выступает в составе сборной Португалии с 2003 года. За этот период он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 130 голами и 47 результативными передачами. В этих встречах нападающий получил 31 жёлтую карточку.