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Колыванов: жалко, что плеяда ветеранов, как Кроос, завершает футбольную карьеру

Колыванов: жалко, что плеяда ветеранов, как Кроос, завершает футбольную карьеру
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Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о том, почему полузащитник Тони Кроос принял решение завершить карьеру после Евро-2024.

«Я не знаю, почему Тони Кроос завершает футбольную карьеру. У него свои мысли и взгляды на продолжение послефутбольной жизни. Понятное дело, что это был один из лучших футболистов мира на своей позиции, а также имел высочайшую технику и мышление. Он мог отдать, забить и исполнить штрафной удар. Поэтому жалко, что плеяда ветеранов, как Модрич, Роналду, Кроос и остальные футболисты, завершает свои футбольные карьеры или карьеры в сборных. Время берёт своё.

Вполне вижу Тони Крооса в качестве тренера. Если он сам захочет учиться на тренера, то у него должно получиться», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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