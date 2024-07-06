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«Они играют уродливо». Европейские СМИ раскритиковали Францию после матча с Португалией

«Они играют уродливо». Европейские СМИ раскритиковали Францию после матча с Португалией
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Вчера, 5 июля, состоялся матч 1/4 финала Евро-2024, в котором сборная Франции обыграла Португалию в серии пенальти со счётом 5:3 (счёт в основное время — 0:0). Ряд европейских СМИ поделились мнением о качестве игры «трёхцветных» в противостоянии с португальской национальной командой.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

El Mundo (Испания): «Франция играет плохо. Ни больше ни меньше, как — уродливо. Так было, когда она выиграла чемпионат мира в 2018 году, и происходит сейчас в Германии, когда у неё якобы лучшая команда на турнире».

A Bola (Португалия): «Сборная Франции никого не убеждает. Команда Дидье Дешама обыграла Португалию в Гамбурге, но, несомненно, им трудно вспомнить последний гол, который они забили на этом Евро».

The Guardian (Великобритания): «Весь вечер был наполнен тревогой, нервозностью и напряжением, которые больше подходят для финала».

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с Испанией. Матч состоится 9 июля.

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