«Факел» объявил о подписании Николая Гиоргобиани

Нападающий Николай Гиоргобиани стал игроком воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Наш клуб заключил долгосрочное соглашение с нападающим. Николай Гиоргобиани переходит в воронежскую команду на правах свободного агента.

Ранее форвард выступал за владикавказскую «Аланию»: он провёл 118 матчей, в которых записал на свой счёт 28 голов и 19 голевых передач. За нашу команду футболист будет выступать под номером 17.

Николай, добро пожаловать в «Факел»!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего Николая Гиоргобиани в € 800 тыс. Кроме «Алании», он также выступал за такие футбольные клубы, как «Уфа», «Чайка» и «Армавир».