Сутормин — об игре с «Тальересом»: хороший накал борьбы и страстей

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о матче Летнего кубка с аргентинским «Тальересом» (1:0).

«Хороший накал борьбы, страстей. Думаю, для товарищеского турнира это хорошо. Болельщикам понравилось. В целом была упорная борьба со многими контактами. Хорошо, что мы реализовали пенальти и победили», — сказал Сутормин в эфире «Матч ТВ».

5 июля состоялся матч Летнего кубка, в котором встречались российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.

Отметим, что матч, в котором встречались «Зенит» и «Тальерес», закончился массовой потасовкой игроков. Арбитр Кирилл Левников удалил троих футболистов, в числе которых был защитник «Зенита» Нуралы Алип, и завершил игру на несколько минут раньше.