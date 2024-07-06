Александр Тарханов: у Крооса может получиться в качестве тренера

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о полузащитнике сборной Германии Тони Кроосе после того, как его команда вылетела с Евро-2024, проиграв Испании на стадии 1/4 финала турнира со счётом 1:2. Эта встреча стала последней в профессиональной карьере 34-летнего футболиста.
«Тони Кроос уже выиграл много титулов, поэтому решил закончить футбольную карьеру. У Крооса может получиться в качестве тренера, но если он сам этого захочет. Может быть, он не захочет тренировать, потому что у него есть бизнес», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Всего за клубную карьеру полузащитник провёл 754 матча во всех турнирах, в которых он отметился 73 голами и 166 результативными передачами. В составе сборной Германии Кроос сыграл 113 матчей (17 голов и 21 ассист).
- 6 июля 2024
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