Самая популярная футболистка мира Леманн стала игроком ЖФК «Ювентус»

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Швейцарская нападающая Алиша Леманн стала футболисткой женского «Ювентуса». Об этом информирует официальный сайт туринского клуба.

Подчёркивается, что 25-летняя футболистка подписала контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года

В минувшем сезоне Леманн выступала в составе бирмингемской «Астон Виллы». Она приняла участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметилась тремя голами.

Ранее в мужскую команду «Ювентуса» перешёл опорный полузащитник Дуглас Луис, являющийся молодым человеком Леманн. СМИ сообщали, что переход Леманн в ЖФК «Ювентус» является частью сделки по трансферу бразильского футболиста в туринский клуб.

Напомним, Леманн выступала за «Астон Виллу» с 2021 года. До этого нападающая также играла в составе «Вест Хэма» и «Янг Бойз».

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