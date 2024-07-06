Семшов: в РПЛ во время бана нужно больше доверять отечественным игрокам и тренерам

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о приглашении иностранных футболистов и тренеров клубами Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Напомним, российские команды с сезона-2023/2024 отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА.

«Обидно в целом за наших российских тренеров, на которых не так часто обращают внимание. Много легионеров приезжает — на мой взгляд, не совсем заслуженно. У нас есть свои кадры, которые дадут нашему футболу результат не хуже. А некоторые даже лучше, чем иностранные тренеры. Потому что сами играли на хорошем уровне, а кто-то ещё тренировался у сильных специалистов. Тем более сейчас, когда российских клубов нет в еврокубках, нужно больше доверять отечественным футболистам и тренерам», — приводит слова Семшова издание «Известия».