Нидерланды — Турция: статистика личных встреч в преддверии 1/4 финала Евро-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Турции.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию матча Нидерланды – Турция можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

В преддверии очередной встречи Нидерландов и Турции предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников:

всего матчей: 14;

побед Нидерландов: 6;

побед Турции: 4;

ничьих: 4;

разница голов: 21:14 в пользу Нидерландов.

В 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1.

На групповом этапе Нидерланды заняли третье место в квартете D. Турция расположилась на второй строчке группы F.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.