В казанском «Соколе» высказались о выставлении клуба на продажу на Avito

В пресс-службе казанского «Сокола» отреагировали на новость о выставлении клуба на продажу на Avito.

«Раз появилась новость о продаже клуба на Avito, значит, кто-то из владельцев дал это объявление. Я могу это только предполагать. Но каждый для себя сделает выводы из содержания этого объявления.

Команда же находится сейчас в небольшом отпуске и планирует собраться 15 июля. Мы ушли пораньше на перерыв между первым и вторым кругами. В любом случае остаёмся в первой тройке и отдыхаем. Но пока о продаже клуба не объявлялось игрокам и персоналу, потому что команда распущена. Пока команда в режиме ожидания. Главный тренер на пресс-конференции после матча с «Динамо» Барнаул сказал, что будем готовиться, но не знаем к чему. Мы ко всему готовы и надеемся, что всё будет нормально и «Сокол» продолжит своё выступление», — сообщили в пресс-службе «Сокола» корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.