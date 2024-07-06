Тренер сборной Турции — о Гюлере: огромный талант может привести его к любым вершинам

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался об игровом потенциале атакующего полузащитника своей команды Арды Гюлера.

«У него очень хорошая левая. Я тоже левша, но он будет потехничнее. Арда — футболист, который нуждается в постоянной игровой практике, а в этом сезоне у него были травмы. Чем больше он играет, тем лучше он играет. Если он сможет сохранять стабильность, огромный талант приведёт его к любым вершинам», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В 1/8 финала Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0, а Турция оказалась сильнее Австрии – 2:1. На групповом этапе Нидерланды заняли третье место в квартете D. Турция расположилась на второй строчке группы F.