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В УЕФА объяснили, что на Евро не будут назначать пенальти за игру рукой как у Кукурельи

В УЕФА объяснили, что на Евро не будут назначать пенальти за игру рукой как у Кукурельи
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Незадолго до начала чемпионата Европы — 2024 председатель судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти демонстрировал видео, на примере которых объяснял, в каких эпизодах не будут назначаться пенальти.

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Фото: момент с игрой Кукурельи рукой в штрафной в матче Испания — Германия
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

Среди демонстрируемых примеров был эпизод, похожий на ситуацию в матче 1/4 финала между сборными Испании и Германии (2:1), когда на 106-й минуте игры полузащитник бундестим Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье. Однако главный судья встречи Энтони Тейлор не назначил пенальти в этом эпизоде.

Розетти отметил, что в подобных эпизодах судьи не будут назначать пенальти, и в качестве примера привёл ситуацию из матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», когда мяч попал в руку защитнику «быков» Кастелло Люкеба.

«Это не является 11-метровым. Рука находится близко к телу в естественном положении. Игрок пытается избежать контакта с мячом», — приводит слова Розетти Sportschau.

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