«Динамо» — ОФК: текстовая онлайн-трансляция матча Братского кубка начнётся в 15:30

В матче Братского кубка встретятся московское «Динамо» и сербский ОФК из Белграда. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первых матчах Братского кубка — 2024 московское «Динамо» уступило «Партизану» (2:2, 2:4 пен.), а ОФК Белград разгромно проиграл ЦСКА (0:4).

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. ОФК из Белграда по итогам минувшего сезона с 62 очками занял первое место в Первой лиге Сербии и поднялся в Суперлигу.