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Представитель Захаряна: нет мысли о том, что «Реал Сосьедад» готов попрощаться с Арсеном

Представитель Захаряна: нет мысли о том, что «Реал Сосьедад» готов попрощаться с Арсеном
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о будущем футболиста сборной России.

«Пока он не готовится к следующему сезону, Арсен начнёт подготовку 11 июля. Нет мысли о том, что «Реал Сосьедад» готов отдать его в аренду или просто с ним попрощаться. Команда на него рассчитывает. Первый сезон у него был адаптивным. Сейчас он должен начать прибавлять», – приводит слова Голубина Metaratings.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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