Шикунов назвал провалом вылет сборной Германии с домашнего чемпионата Европы

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал вылет сборной Германии с Евро-2024. Напомним, на стадии 1/4 финала турнира команда уступила сборной Испании и выбыла из Евро-2024.

«Конечно, для сборной Германии вылет с домашнего чемпионата Европы — это провал. Немцы привыкли всегда достигать высоких целей, но, мягко говоря, Германия не доползла до финала Евро. Немцы здорово играли, но нарвались на испанцев. У Германии было преимущество в организации игры, но испанцы были в порядке.

Немцы сравняли счёт на последних минутах и завелись дополнительно, поэтому я думал, что Германия добьёт испанцев. Но в дополнительном времени немцы не протянули и сдулись, им не хватило сил. Это были две топовые сборные, у которых разные стили и игра. Для меня этот матч должен быть финалом Евро», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.