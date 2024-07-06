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Шикунов назвал провалом вылет сборной Германии с домашнего чемпионата Европы

Шикунов назвал провалом вылет сборной Германии с домашнего чемпионата Европы
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал вылет сборной Германии с Евро-2024. Напомним, на стадии 1/4 финала турнира команда уступила сборной Испании и выбыла из Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Конечно, для сборной Германии вылет с домашнего чемпионата Европы — это провал. Немцы привыкли всегда достигать высоких целей, но, мягко говоря, Германия не доползла до финала Евро. Немцы здорово играли, но нарвались на испанцев. У Германии было преимущество в организации игры, но испанцы были в порядке.

Немцы сравняли счёт на последних минутах и завелись дополнительно, поэтому я думал, что Германия добьёт испанцев. Но в дополнительном времени немцы не протянули и сдулись, им не хватило сил. Это были две топовые сборные, у которых разные стили и игра. Для меня этот матч должен быть финалом Евро», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Расписание Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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