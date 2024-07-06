Красич: вылет с «Балтикой» не поставит на Игнашевиче крест как на тренере

Бывший футболист ПФК ЦСКА Милош Красич заявил, что следит за тренерской карьерой своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича.

«Слежу. Когда он был в «Балтике», его команда показывала очень хороший по содержанию футбол. Я ему желаю только удачи. Когда он был футболистом, у него был стальной характер и менталитет победителя. Думаю, что как у тренера у него тоже всё получится.

Не поставит ли на Игнашевиче вылет из РПЛ с «Балтикой» крест как на тренере? Нет, ни в коем случае. Он никогда не сдаётся, будет бороться до самого конца и ещё проявит себя как тренер», — приводит слова Красича «Матч ТВ».

За свою профессиональную карьеру тренера Игнашевич поработал ассистентом в ЦСКА, а также главным тренером в «Торпедо» и «Балтике».

Последним местом работы 44-летнего специалиста был калининградский клуб. В сезоне-2022/2023 Игнашевич вывел «Балтику» в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге (67 очков). В минувшем сезоне «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка России, где проиграла «Зениту» (1:2), а также заняла 15-е место с 26 очками и напрямую покинула Премьер-Лигу.