Таранов: Англия показывает зажатый футбол, а Швейцария очень понравилась

Российский экс-футболист Иван Таранов поделился мнением о силе сборных Швейцарии и Англии в преддверии их очного матча на стадии 1/4 финала Евро-2024, который состоится сегодня, 6 июля.

«Сборная Швейцарии очень понравилась на этом Евро. У них очень хорошая и сбалансированная команда, которая хорошо обороняется и выбегает в атаки.

Англия показывает непонятный, зажатый и закрепощённый футбол, не считая гол Беллингема через себя. В остальных моментах англичане напоминают сборную Франции, хотя Англия хотя бы что-то забивает. Тут можно ещё провести параллель в подборе, классе и мастерстве футболистов, но результат в плане счёта совсем неожидаемый», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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