ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: Англия показывает зажатый футбол, а Швейцария очень понравилась

Таранов: Англия показывает зажатый футбол, а Швейцария очень понравилась
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Иван Таранов поделился мнением о силе сборных Швейцарии и Англии в преддверии их очного матча на стадии 1/4 финала Евро-2024, который состоится сегодня, 6 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Швейцарии очень понравилась на этом Евро. У них очень хорошая и сбалансированная команда, которая хорошо обороняется и выбегает в атаки.

Англия показывает непонятный, зажатый и закрепощённый футбол, не считая гол Беллингема через себя. В остальных моментах англичане напоминают сборную Франции, хотя Англия хотя бы что-то забивает. Тут можно ещё провести параллель в подборе, классе и мастерстве футболистов, но результат в плане счёта совсем неожидаемый», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android