adidas переименовала бутсы в честь Тони Крооса

Немецкая компания по производству спортивной одежды adidas проинформировала, что бутсы 11pro теперь будут называться TKpro в честь бывшего полузащитника сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Крооса, который на протяжении многих лет выступал в них.

«Тони Кроос и 11pro: любовь с первого взгляда, единомышленники до последнего удара. Сегодня мы рады объявить, что в дальнейшем adidas 11pro будут переименованы в adidas TKpro. Спасибо, Тони», — сказано в сообщении аdidas в соцсети Х (ранее Twitter).

Кроос принял решение завершить профессиональную карьеру после окончания чемпионата Европы — 2024. Вчера, 5 июля, сборная Германии проиграла Испании в матче четвертьфинала этого соревнования. Всего в составе бундестим Кроос провёл 113 матчей во всех турнирах (17 голов и 21 ассист).

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