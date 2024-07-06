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Видеообзор победы сборной Канады в матче 1/4 финала Копы-2024 с Венесуэлой

Сегодня, 6 июля, состоялся второй четвертьфинал Кубка Америки – 2024 между сборными Венесуэлы и Канады. Встреча на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в основное время завершилась вничью – 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались канадцы – 4:3.

Трансляция матча Венесуэла – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

За Канаду единственный мяч забил нападающий Джейкоб Шаффельбург. В составе сборной Венесуэлы голом отметился нападающий Соломон Рондон.

В полуфинале Канада сыграет со сборной Аргентины, которая в своём четвертьфинале оказалась сильнее сборной Эквадора (1:1, 4:2 пен.).

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.