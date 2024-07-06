Булыкин: Голландия относительно легко обыграет Турцию, они имеют шикарную атаку

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче Нидерландов с Турцией в четвертьфинале Евро-2024.

«Сборная Турции в прошлом матче показала, что может неплохо играть. Но туркам будет намного тяжелее в игре с Голландией. Потому что голландцы быстрее, хорошо реализуют свои моменты и имеют шикарную атакующую линию. Поэтому сборная Голландии должна относительно легко обыграть Турцию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.