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Булыкин: Голландия относительно легко обыграет Турцию, они имеют шикарную атаку

Булыкин: Голландия относительно легко обыграет Турцию, они имеют шикарную атаку
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче Нидерландов с Турцией в четвертьфинале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Турции в прошлом матче показала, что может неплохо играть. Но туркам будет намного тяжелее в игре с Голландией. Потому что голландцы быстрее, хорошо реализуют свои моменты и имеют шикарную атакующую линию. Поэтому сборная Голландии должна относительно легко обыграть Турцию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 6 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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