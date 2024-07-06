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Тренер сборной Уругвая Бьелса подверг критике состояние южноамериканского футбола

Тренер сборной Уругвая Бьелса подверг критике состояние южноамериканского футбола
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса подверг критике состояние южноамериканского футбола, который не способен удержать своих лучших молодых игроков.

«Что случилось с футболом, который является таким популярным? У бедных очень мало возможностей, чтобы получить счастье, потому что у них нет денег для покупки этого счастья. Футбол популярен, поскольку он бесплатный. Он является одной из немногих вещей, которые поддерживают беднейшие слои населения, но уже в 17 лет нападающий «Палмейраса» Эндрик… (показывает жест, обозначающий, что игрок покинет Бразилию. — Прим. «Чемпионата»). Всё это грустно, а эти слова не принесут мне ничего, кроме критики», — приводит слова Бьелсы Relevo.

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