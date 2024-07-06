Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику «Спартака»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о трансферной политике московского клуба.

«Не понимаю логики в этих сумбурных покупках. Такое ощущение, что нужно привезти хоть кого, а там будет видно. Таким образом уже заселили в команду Рябчука, Медину, Бонгонду и Угальде, потратив десятки миллионов евро. Если к ним добавится ещё несколько новичков в и без того несыгранный состав, не прошедший вместе сборы, то ничего, кроме бесконечных ротаций футболистов на игры, отсутствия у самих игроков понимания, кто будет в основе, и критериев попадания в неё, новый менеджмент не несёт. Значит, хаос будет набирать обороты. Плюс многонациональность в составе никогда не работала на пользу команде. Во всём нужен баланс», – приводит слова Салиховой Metaratings.

В текущее межсезонье красно-белые подписали нападающего Виллиана Жозе.

Ранее стало известно о том, что «Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с полузащитником «Ривер Плейт» Эсекьелем Барко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сделка должна быть оформлена на следующей неделе.