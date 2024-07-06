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Нико Уильямс: Винисиус превратился из мема в великого игрока

Крайний нападающий сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс высказался о вингере бразильской национальной команды и мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Он парень, который много страдал. Винисиус превратился из мема Испании в великого игрока, коим он является сейчас», — приводит слова Уильямса Radioestadio.

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Напомним, бразильский футболист периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: