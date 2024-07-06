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Корнеев: мне непонятно, что происходит в «Локомотиве»!

Корнеев: мне непонятно, что происходит в «Локомотиве»!
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о трансферной политике железнодорожников, а также оценил перспективы команды в следующем сезоне.

«Мне непонятно, что происходит в «Локомотиве»! Со стороны можно предположить, что задача команды на следующий сезон — быть в первой восьмёрке. С таким составом это реально, но быть, к примеру, в тройке невозможно. Кто утверждает обратное, сильно лукавит или вводит в заблуждение руководителя», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Ранее железнодорожники расстались с рядом именитых игроков. После завершения минувшего сезона клуб покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков, а также Артём Дзюба.

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