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Шикунов: Турция будет биться с Нидерландами благодаря характеру

Шикунов: Турция будет биться с Нидерландами благодаря характеру
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями о матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча состоится сегодня, 6 июля, и начнётся в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Турция уже на характере прошла сборную Австрии, поэтому не знаю, хватит ли им сил на Голландию. Ведь турки еле выковыряли прошлую игру и после матча падали на поле от усталости. Поэтому в матче с голландцами им будет очень тяжело. Я думаю, что в предстоящей встрече будет матч Голландия — Румыния. Голландцы будут иметь такой же расклад и преимущество. А если забьют быстрый гол, то раздавят турок.

Сборная Турции будет биться благодаря своим эмоциям и характеру. Но у голландцев совсем другой класс игроков. Там играют футболисты, которые выступают за топ-клубы. Это многомиллионная по цене сборная, где каждый игрок много стоит», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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