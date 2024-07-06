Шикунов: Турция будет биться с Нидерландами благодаря характеру

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями о матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Турции. Встреча состоится сегодня, 6 июля, и начнётся в 22:00 мск.

«Турция уже на характере прошла сборную Австрии, поэтому не знаю, хватит ли им сил на Голландию. Ведь турки еле выковыряли прошлую игру и после матча падали на поле от усталости. Поэтому в матче с голландцами им будет очень тяжело. Я думаю, что в предстоящей встрече будет матч Голландия — Румыния. Голландцы будут иметь такой же расклад и преимущество. А если забьют быстрый гол, то раздавят турок.

Сборная Турции будет биться благодаря своим эмоциям и характеру. Но у голландцев совсем другой класс игроков. Там играют футболисты, которые выступают за топ-клубы. Это многомиллионная по цене сборная, где каждый игрок много стоит», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.