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«Динамо» — ОФК: стартовые составы команд на матч Братского кубка

«Динамо» — ОФК: стартовые составы команд на матч Братского кубка
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В матче Братского кубка встретятся московское «Динамо» и сербский ОФК из Белграда. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
06 июля 2024, суббота. 15:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
ОФК Белград
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд на матч.

«Динамо»: Лунёв, Даса, Колодин, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Гладышев, Окишор, Нгамалё, Тюкавин.

ОФК: Попович, Николич, Вукичевич, Джерманович, Лазич, Аддо, Илич, Маркович, Митулджикич, Кахвич, Гойков.

В первых матчах Братского кубка — 2024 московское «Динамо» уступило «Партизану» (2:2, 2:4 пен.), а ОФК из Белграда разгромно проиграл ЦСКА (0:4).

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. ОФК из Белграда по итогам минувшего сезона с 62 очками занял первое место в Первой лиге Сербии и поднялся в Суперлигу.

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