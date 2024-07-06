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«Спартак» объявил о расторжении контракта с Кейта Бальде

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Кейта Бальде
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила о расторжении контракта с 29-летним сенегальским форвардом Кейта Бальде.

«Желаем Кейта всего наилучшего!» – говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Отметим, что нападающий из Сенегала присоединился к московскому «Спартаку» в августе 2022 года, пребывая на тот момент в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает Бальде в € 1,2 млн. Прошлый сезон он провёл в «Эспаньоле» на правах аренды.

Напомним, 29-летний сенегалец перешёл в «Эспаньол» в сентябре 2023 года до конца сезона-2023/2024. Контракт Бальде со «Спартаком» был рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Бальде сыграл 24 матча, отметившись лишь одной голевой передачей.

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