Кейн: мы должны отплатить Саутгейту за всё то, что он для нас сделал

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о главном тренере «трёх львов» Гарете Саутгейте в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией, который состоится сегодня, 6 июля.

«Я знаю, что босс временами подвергается критике и порицанию. Но ведь мы выходим на поле для того, чтобы изменить ситуацию.

Мы чувствуем, что тренер дал нам так много и стал одним из самых успешных специалистов в истории Англии, поэтому нам нужно выйти на поле и отплатить ему.

100 игр Саутгейта у руля сборной? Это невероятное достижение. Если говорить о том, чтобы сделать что-то для него, то лучшее, чего он может захотеть, — это победа. Надеюсь, мы сможем выиграть, и это станет отличным подарком для него», — приводит слова Кейна Daily Mail.

Матч со Швейцарией станет 100-м для Саутгейта в качестве главного тренера сборной Англии.

Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»: