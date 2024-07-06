Радченко: у швейцарцев будет перевес в матче с Англией, на них ничего не давит

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о матче 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария, который состоится сегодня, 6 июля.

«В матче Англия — Швейцария будет интересное противостояние. Швейцарцы играют в очень привлекательный футбол, и у них очень многое получается, потому что на них ничего не давит. Швейцарцы психологически устойчивые и получают удовольствие от игры. Их бы не критиковали, если бы они даже не вышли из группы на Евро. И это может сыграть ключевую роль в матче с Англией. Такое было, когда Дания и Греция выигрывали чемпионаты Европы.

А у англичан есть огромная армия болельщиков, от которых идёт давление, отсюда у сборной не всё получается. Поэтому в этой встрече будет перевес на стороне Швейцарии», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.