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Англия — Швейцария. Прямая трансляция
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Радченко: у швейцарцев будет перевес в матче с Англией, на них ничего не давит

Радченко: у швейцарцев будет перевес в матче с Англией, на них ничего не давит
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о матче 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария, который состоится сегодня, 6 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче Англия — Швейцария будет интересное противостояние. Швейцарцы играют в очень привлекательный футбол, и у них очень многое получается, потому что на них ничего не давит. Швейцарцы психологически устойчивые и получают удовольствие от игры. Их бы не критиковали, если бы они даже не вышли из группы на Евро. И это может сыграть ключевую роль в матче с Англией. Такое было, когда Дания и Греция выигрывали чемпионаты Европы.

А у англичан есть огромная армия болельщиков, от которых идёт давление, отсюда у сборной не всё получается. Поэтому в этой встрече будет перевес на стороне Швейцарии», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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