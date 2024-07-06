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Нагельсман не сдержал слёз на пресс-конференции после вылета Германии с Евро-2024

Нагельсман не сдержал слёз на пресс-конференции после вылета Германии с Евро-2024
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В эти минуты проходит пресс-конференция главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана, посвящённая выступлению бундестим на домашнем для неё Евро-2024. Напомним, вчера, 5 июля, в матче 1/4 финала турнира немецкая национальная команда уступила Испании со счётом 1:2.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Я сдерживаю слёзы, потому что это было очень эмоционально. Я всегда говорил, что нам нужны болельщики в стране, которая поддерживает нас. Мы принимали решения, на которые не каждый бы решился. Люди чувствовали, что нам хочется что-то изменить. Когда мы смотрим видео фанатов, это вызывает эмоции. Нам хотелось бы дать болельщикам ещё больше», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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