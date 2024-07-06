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На Евро Роналду почти сравнялся с Месси по числу ударов без голов на крупных турнирах

На Евро Роналду почти сравнялся с Месси по числу ударов без голов на крупных турнирах
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду нанёс 23 удара по воротам соперников во время Евро-2024, однако не смог забить ни одного гола. Это наибольшее количество попыток футболиста забить гол на крупном турнире (чемпионат Европы или мира) со времён мундиаля 2010 года, на котором нападающий аргентинской национальной команды Лионель Месси нанёс 29 ударов, не отметившись забитым мячом.

На чемпионате Европы — 2024 39-летний футболист принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. На чемпионате мира 2010 года Месси сыграл в пяти матчах и также сделал один ассист.

Вчера, 5 июля, сборная Португалии проиграла Франции в матче 1/4 финала Евро-2024 (0:0, 3:5 пен.).

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»:

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