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Кроос обратился к Педри, который из-за действий немца выбыл до конца Евро-2024

Кроос обратился к Педри, который из-за действий немца выбыл до конца Евро-2024
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос принёс извинения хавбеку Испании Педри, которого он травмировал в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоялась 5 июля и завершилась со счётом 2:1 (ДВ) в пользу испанцев.

«Прости и выздоравливай, Педри! Я не хотел причинить тебе боль. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный игрок», – написал Кроос в социальной сети.

Кроос сфолил на Педри на восьмой минуте встречи, после чего испанского футболиста заменил хавбек Даниэль Ольмо.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Испании Педри выбыл до конца чемпионата Европы — 2024 из-за травмы, полученной после нарушения хавбека немецкой национальной команды Тони Крооса. Об этом сообщило издание Sport.es.

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