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Агент Дркушича: Ванья, вероятно, покинет «Сочи»

Агент Дркушича: Ванья, вероятно, покинет «Сочи»
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, оценил вероятность ухода словенца из команды.

«Пока рано говорить о его будущем. У нас есть несколько серьёзных предложений, и, вероятно, Ванья покинет «Сочи». На данный момент высока вероятность, что его трансфер состоится. Есть предложения как в России, так и в других лигах», — приводит слова Ратковицы «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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