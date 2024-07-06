Агент Дркушича: Ванья, вероятно, покинет «Сочи»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, оценил вероятность ухода словенца из команды.

«Пока рано говорить о его будущем. У нас есть несколько серьёзных предложений, и, вероятно, Ванья покинет «Сочи». На данный момент высока вероятность, что его трансфер состоится. Есть предложения как в России, так и в других лигах», — приводит слова Ратковицы «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.