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L'Equipe оценило выступление Мбаппе в матче с Португалией на 2 из 10

L'Equipe оценило выступление Мбаппе в матче с Португалией на 2 из 10
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Авторитетное французское издание L'Equipe оценило игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Португалией (0:0, 3:5 пен.) на 2 из 10.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Хотя Мбаппе и должен был придать игре скорость, он замедлил её. Его плохо обсуживали [в матче], но тем сложнее найти его, если он не высовывается и не решается вступать в единоборства.

Если не считать блок-шот (67-я минута) и ещё один небольшой (90+3-я минута), его послужной список оставляет желать лучшего», — сказано в анализе от L'Equipe.

25-летний футболист принял участие в четырёх матчах нынешнего чемпионата Европы. В этих играх Мбаппе забил один гол, что произошло во встрече 3-го тура группового этапа с Польшей (1:1). Также нападающий отметился одной результативной передачей.

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Сетка плей-офф Евро-2024

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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