L'Equipe оценило выступление Мбаппе в матче с Португалией на 2 из 10

Авторитетное французское издание L'Equipe оценило игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Португалией (0:0, 3:5 пен.) на 2 из 10.

«Хотя Мбаппе и должен был придать игре скорость, он замедлил её. Его плохо обсуживали [в матче], но тем сложнее найти его, если он не высовывается и не решается вступать в единоборства.

Если не считать блок-шот (67-я минута) и ещё один небольшой (90+3-я минута), его послужной список оставляет желать лучшего», — сказано в анализе от L'Equipe.

25-летний футболист принял участие в четырёх матчах нынешнего чемпионата Европы. В этих играх Мбаппе забил один гол, что произошло во встрече 3-го тура группового этапа с Польшей (1:1). Также нападающий отметился одной результативной передачей.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: