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Нидерланды — Турция. Прямая трансляция
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Калинская победила Самсонову на Уимблдоне-2024, Медведев вышел в 1/8 финала, российские борцы отказались от Олимпиады

Калинская победила Самсонову на Уимблдоне, борцы отказались от ОИ. Главное к вечеру
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Анна Калинская обыграла Людмилу Самсонову в российском дерби на Уимблдоне-2024, Даниил Медведев пробился в 1/8 финала, российские борцы отказались от Олимпиады в Париже. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 6 июля.

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