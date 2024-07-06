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Калинская победила Самсонову на Уимблдоне, борцы отказались от ОИ. Главное к вечеру

Анна Калинская обыграла Людмилу Самсонову в российском дерби на Уимблдоне-2024, Даниил Медведев пробился в 1/8 финала, российские борцы отказались от Олимпиады в Париже. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 6 июля.

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