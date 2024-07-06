Калинская победила Самсонову на Уимблдоне, борцы отказались от ОИ. Главное к вечеру

Анна Калинская обыграла Людмилу Самсонову в российском дерби на Уимблдоне-2024, Даниил Медведев пробился в 1/8 финала, российские борцы отказались от Олимпиады в Париже. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 6 июля.
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Юлия Путинцева в трёх сетах обыграла Игу Свёнтек в третьем круге Уимблдона-2024
Медведев обыграл Штруффа в третьем круге Уимблдона
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