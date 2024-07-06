Матч Евро-2024 со Швейцарией станет 100-м для Саутгейта на посту тренера сборной Англии

Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 со Швейцарией станет 100-м для английского специалиста Гарета Саутгейта на посту главного тренера «трёх львов». Встреча состоится сегодня, 6 июля.

Саутгейт был назначен на эту должность 28 сентября 2016 года. За этот период под его руководством английская национальная команда провела 99 матчей во всех турнирах, в которых одержала 62 победы, 20 раз сыграла вничью и 17 раз потерпела поражение.

Под руководством 53-летнего специалиста сборная Англии доходила до полуфинала чемпионата мира 2018 года, проходившего в России. Также «три льва» дошли до финала Евро-2020, где уступили сборной Италии в послематчевой серии пенальти со счётом 2:3 (основное время — 1:1).

Матч Англия — Швейцария пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного судьи игры выступит Даниэле Орсато. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»: