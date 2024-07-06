Тренер «Актобе» Парфёнов прокомментировал ничью в товарищеском матче со «Спартаком»

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от товарищеской игры со «Спартаком».

«Наша команда использовала всех футболистов. Понимали, что со «Спартаком» будет непросто, поэтому и хотели сыграть с таким соперником перед матчем в Лиге конференций. Увидели неплохой прессинг «Спартака», хорошее движение мяча.

Успели ли пообщаться со Станковичем? Хорошо поговорили, поприветствовали друг друга. В «Спартаке» знаком с большой группой футболистов. С радостью пообщался с игроками «Спартака», – приводит слова специалиста «РБ Спорт».

5 июля прошел контрольный матч, в котором встречались российский «Спартак» и казахстанский «Актобе». Команды играли на стадионе «Центральный» в Актобе (Казахстан). Итоговый результат — 1:1.