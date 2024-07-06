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Англия — Швейцария. Прямая трансляция
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Канчельскис: для Англии любое поражение — удар по самолюбию, а швейцарцам по барабану

Канчельскис: для Англии любое поражение — удар по самолюбию, а швейцарцам по барабану
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче Англии со Швейцарией в четвертьфинале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Почему бы швейцарцам не устроить сенсацию, обыграв Англию? Я думаю, что будет интересная и классная игра. Я её жду с нетерпением. Сборной Швейцарии всё равно на результат, потому что у них никогда не было футбольного ажиотажа. А Англия — это Англия, это законодатели футбола. Поэтому если будет отрицательный результат, то будут большие проблемы.

Если швейцарцы выиграют, то хорошо, а если проиграют, то ничего страшного. На них ничего не давит. Для англичан любое поражение — удар по самолюбию, а швейцарцам по барабану. Но больше будут вспоминать поражение Англии, чем победу Швейцарии», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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