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Радченко: сборная Голландии набрала ход, у них будет преимущество в матче с Турцией

Радченко: сборная Голландии набрала ход, у них будет преимущество в матче с Турцией
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Нидерландов и Турции. Встреча состоится сегодня, 6 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Турции в предстоящем матче может сыграть на своём характере и настрое, в прошлых играх это было видно. Но по составу и игре сборная Голландии к этой стадии раскочегарилась и набрала ход, поэтому у голландцев будет преимущество в этом матче», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч Нидерланды — Турция пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Игра начнётся в 22:00 мск.

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