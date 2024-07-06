Радченко: сборная Голландии набрала ход, у них будет преимущество в матче с Турцией

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Евро-2024, в котором встретятся сборные Нидерландов и Турции. Встреча состоится сегодня, 6 июля.

«Сборная Турции в предстоящем матче может сыграть на своём характере и настрое, в прошлых играх это было видно. Но по составу и игре сборная Голландии к этой стадии раскочегарилась и набрала ход, поэтому у голландцев будет преимущество в этом матче», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч Нидерланды — Турция пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Игра начнётся в 22:00 мск.