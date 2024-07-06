ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хватит искать ему оправдания». Французский обозреватель раскритиковал игру Мбаппе на Евро

«Хватит искать ему оправдания». Французский обозреватель раскритиковал игру Мбаппе на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Французский обозреватель Флоран Готро подверг критике игру нападающего «трёхцветных» Килиана Мбаппе после матча 1/4 финала Евро-2024 с Португалией (0:0, 3:5 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 5
Франция

«Мбаппе всегда всё делает в своих интересах. Находясь на пресс-конференции, он набрасывается на своих партнёров. «У меня больше нет предыдущих партнёров, у меня больше нет подходящих мячей». Он защищал Гризманна. Если у тебя такой адвокат, то ты идёшь на смерть. Он сказал о Гризманне, он сказал о других партнёрах по команде, потому что у них нет такого качества передачи, как у Погба. Мы должны перестать искать ему оправдания, потому что он сам достаточно находит их для себя. Маска и игроки вокруг — это оправдания, которые, на мой взгляд, бесполезны», — приводит слова Готро RMC Sport.

Напомним, в матче с Португалией Мбаппе не отметился результативными действиями.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android