Семшов: не понимаю отставку Федотова из ЦСКА, их состав не способен бороться за золото

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов заявил, что отрицательно относится к смене главного тренера в ПФК ЦСКА в летнее межсезонье. 6 июня клуб на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов.

— К случившейся в июне замене Владимира Федотова во главе ЦСКА на серба Марко Николича тоже относитесь отрицательно?

— Конечно. Не понимаю, почему убрали Федотова. Да, ЦСКА ставит самые высокие задачи, а в минувшем сезоне команда финишировала шестой в чемпионате. Но, во-первых, Федотов своим успешным первым сезоном, когда выиграл Кубок и серебро чемпионата, заслужил большее доверие. Тем более в последние годы ЦСКА и близко не добивался того, чего добился с Федотовым. Во-вторых, на данный момент у них не тот состав, который смог бы побороться за золотые медали. Слишком короткая скамейка у армейцев — тяжеловато играть на два фронта, особенно в случае травм и дисквалификаций отдельных игроков. Не говорю, что Николич и другие зарубежные специалисты плохие. Но некоторые из них уже не первый год приезжают к нам и далеко не всегда добиваются лучших результатов, чем россияне, — приводит слова Семшова издание «Известия».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.