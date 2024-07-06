Йозуа Киммих назвал величайшего игрока в истории сборной Германии

Футболист сборной Германии Йозуа Киммих после вылета с Евро-2024 высказался в адрес своего партнёра по национальной команде Тони Крооса.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто был там, за их усилия. И я хотел бы поблагодарить Тони. За его плечами невероятные титулы и рекорды. Я бы с удовольствием выиграл с ним ещё один титул.

Для меня он, бесспорно, величайший немецкий игрок, который у нас был. Также надо отметить, какой он человек. Он образец для подражания для всех нас в раздевалке», — приводит слова Киммиха Bild.

Напомним, вчера, 5 июня, сборная Германии потерпела поражение от Испании со счётом 1:2 (ДВ) в четвертьфинале Евро-2024. Эта игра стала последней в карьере для полузащитника немцев Тони Крооса.