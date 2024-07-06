Тарханов: нонсенс, что Франция ни разу не забила с игры, но вышла в полуфинал Евро

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о качестве игры сборной Франции на чемпионате Европы — 2024.

«Это нонсенс, что сборная Франции ни разу не забила с игры, но вышла в полуфинал чемпионата Европы. Однако французы обыграли Португалию по серии пенальти. Мне кажется, что Англия и Франция одинаковы по критике. У обеих сборных футболисты высокого уровня, но нет командной игры, и они играют очень осторожно», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 5 июля, состоялся матча 1/4 финала Евро-2024, в котором сборная Франции встречалась с португальской национальной командой. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти победили французы со счётом 5:3.

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