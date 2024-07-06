Силкин: в новом сезоне у «Зенита» не будет конкурентов, они просто катком пройдут по всем

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин назвал санкт-петербургский «Зенит» главным фаворитом на очередное чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«В новом сезоне у «Зенита» не будет конкурентов, я пока не вижу команду, которая сможет бросить им вызов. «Зенит» просто катком пройдёт по всем в новом сезоне, для этого сейчас питерцы и делают такие трансферы. Они стали ещё сильнее. С «Зенитом» будет очень тяжело бороться. Но посмотрим, может, и другие команды тоже усилятся», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.