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«Манчестер Юнайтед» разрешил Фернандешу вести переговоры с саудовскими клубами — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» разрешил Фернандешу вести переговоры с саудовскими клубами — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» дал разрешение атакующему полузащитнику Бруну Фернандешу начать переговорный процесс с клубами из Саудовской Аравии. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в 29-летнем футболисте заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». При этом подчёркивается, что сам Фернандеш больше предпочитает вариант с переходом в «Аль-Наср», где играет его соотечественник Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне португалец принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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