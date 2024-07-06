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Тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорин в отличном состоянии, показывает страсть и самоотдачу

Тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорин в отличном состоянии, показывает страсть и самоотдачу
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об игровых кондициях российского нападающего команды Александра Кокорина.

«В каком состоянии Александр Кокорин? В отличном. То, о чём я говорил и что желал, сейчас в нём и вижу. Он показывает страсть, самоотдачу, ментальную свободу. Вижу, что он получает удовольствие. Я этого от него и ждал.

Войдёт ли он в новый сезон в хорошей форме? Надеемся. По тому, как он сейчас выглядит, должен быть в хорошем состоянии», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 800 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.

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