Защитник «Зенита» Алип — о матче с «Тальересом»: игра была равна, как говорится

Защитник «Зенита» Нуралы Алип оценил матч с аргентинским «Тальересом» на Летнем кубке.

«Я вышел во втором тайме, когда полностью поменялся наш состав. Со мной вышли такие же голодные ребята, старались, хотели добиться победы. Повезло, что забили свой гол. Потом держали счёт. Думаю, вполне нормально для такого матча. У нас всё же подготовительный цикл, два дня до этого работали в тренажёрном зале, ноги уставшие. Богданыч даёт по 45 минут специально, дозирует нагрузки. Так что двигаемся дальше, главное, что выиграли.

Уровень «Тальереса»? Если сравнивать с нашими клубами, можно сказать, что боевая, кусачая команда. С ними можно побороться. А так, ничего сверхъестественного. Да и мы тоже ничего сегодня не показали. Игра была равна, как говорится, играли…» – приводит слова Алипа «РБ Спорт».

5 июля состоялся матч Летнего кубка, в котором встречались российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0.