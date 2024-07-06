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Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» нападающего «Ренна» — Footmercato

Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» нападающего «Ренна» — Footmercato
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Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью хочет, чтобы клуб приобрёл нападающего «Ренна» Мартена Терье. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, португальцу нравится манера игры форварда, поэтому Терье находится в списке потенциальных кандидатов на усиление линии нападения турецкого клуба.

Напомним, ранее появлялась информация, что «Фенербахче» начал переговоры о приобретении другого игрока — нападающего «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса.

Терье в прошлом сезоне сыграл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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