Фомин: Карпин — это топ-тренер. Его продление контракта хорошо для сборной

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин прокомментировал решение РФС продлить контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Я не списывался с Валерием Георгиевичем. Но это топ-тренер, я считаю, что это продление контракта хорошо для сборной. Потому что это хороший тренер. За неделю в сборной ты можешь сильно спрогрессировать. В сборной всегда хорошая атмосфера с этим тренером, прогрессируем с тренерским штабом, всегда приезжаешь с удовольствием, можно что-то новое почерпнуть. Теперь нужно достойно играть в чемпионате, чтобы вызывали туда», – приводит слова Фомина ТАСС.

28 июня Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года.

Напомним, Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года, однако сборную не допустили до плей-офф квалификации.